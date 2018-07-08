Karabük'te kumar baskını!

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.

Yaklaşık bir aylık bir takibin ardından polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Gözcüleri atlatmak için evin elektriklerini keserek baskın düzenleyen ekipler, K.U. (64), Z.K. (36), Ö.İ. (75), A.G. (51), C.C. (45), Y.A. (35), İ.S.Ü. (46) F.Ü (29) ile S.A'yı (37) gözaltına gözaltına aldı.

Operasyonda, 37 "poker pulu" iskambil kağıtları ve toplam 980 lira para ele geçirildi.

ZANLILARA PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.U, Z.K, Ö.İ, A.G, C.C, Y.A, İ.S.Ü ve S.A'ya toplam 2 bin 072 lira para cezası kesildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" sucundan İ.S.Ü ve daha önce aynı suçtan araması bulunan F.Ü adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkartılan İ.S.Ü ve F.Ü'de adli kontrol şartıyla salıverildi.