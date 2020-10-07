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Aktüel Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza
Aktüel

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:21:16 -
Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine ceza

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan düğün sahiplerine ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Burunsuz köyünde ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmadığını tespit eden ekipler, düğün sahibi 2 kişiye toplam 3 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları yaptıkları anonslarla hatırlattı.

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