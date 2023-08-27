  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, dikkat çeken hareket! Söz verdiği gibi artık Antalya'da! Haber geldi

Birileri belki utanır! Baykar'dan 'helal olsun' dedirten hareket

MSB acı haberi duyurdu! EYP'nin patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Altın alarmı, aklınızı alacak! Altın yatırımcılarına kritik uyarı, aman dikkat: tartarak altın alın, imitasyon paniği yaşanıyor!

Putin'den Prigojin'in ölümünün ardından dikkat çeken kararname

Altın tahminlerinde yanılmayan Hatice Kolçak üstüne basa basa uyardı: Bunu yapan zarar eder, sakın denemeyin

Kuzey Kore'nin balistik füze, casus uydusu adımı BMGK’yı tam anlamıyla karıştırdı! Ağır fatura: Yetkililer arasında sert sözler

İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı

Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye "göz bebeği" Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nda
Yerel Karabük’te korkutan yangın
Yerel

Karabük’te korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-27 03:11:00 -
Karabük’te korkutan yangın

Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece 01.30 sıralarında Yaylacık Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23