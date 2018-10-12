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Karabük'te korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

12 Ekim 2018 Cuma 23:05
Karabük'te korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesine giden Necmettin Settaşı yönetimindeki 06 JJ 793 plakalı minibüs ile Arife Kalay idaresindeki 18 DK 957 plakalı otomobil, Mermer kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan Şerife Karataş, Buhle, Emir Kaan ve Demet Akkaya, Sabri Kalay, Gülşen, Berrin Naz ve Berkey Efe Doruk yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları il ve ilçe merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:05
  1. trafik kazası
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