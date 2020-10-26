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Aktüel Karabük'te katı atıklar enerjiye dönüştürülecek
Aktüel

Karabük'te katı atıklar enerjiye dönüştürülecek

Kentte inşa edilecek "Katı Atık Bertaraf Tesisi"nden ilk elektriğin gelecek yıl haziran ayında alınması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:52:07 -
Karabük'te katı atıklar enerjiye dönüştürülecek

KARABÜK (AA) - Karabük'te inşa edilecek "Katı Atık Bertaraf Tesisi" ile katı atıklar enerjiye dönüştürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük ve ilçelerinin çöp sorununu çözecek tesisin ihalesi gerçekleştirildi.

Gelecek yıl haziran ayında ilk elektriğin üretilmesi hedeflenen tesisin ihalesi, Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) tarafından yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığındaki ihale komisyonunda, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul yer aldı.

Dört firmanın katıldığı ihalede, yapılan değerlendirmenin ardından Barutçuoğlu İnşaat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi tesisi yapmaya hak kazandı.

Şartnameye göre yüklenici firma Organize Sanayi Bölgesinin altındaki 220 dönümlük arazide ilk etapta 100 dönüm alan üzerine tesisi kuracak.

Firma ilk 3 yıl KARÇEV'e üretim payı ödemeyecek. Yüklenici firma 29 yıllık ihalenin 4 ve 5'inci yılında yüzde 3, daha sonraki 4 yıl içinde yüzde 15, geri kalan 20 yılda da KARÇEV'e yüzde 10 üretim payı ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Vergili, uzun süredir üzerinde durdukları bir sorunu daha kökten çözdüklerini belirtti.

Vergili, "Karabük merkez ve ilçelerimizde bundan sonra vahşi depolama olmayacak. Aynı zamanda çöplerimiz enerjiye dönüşecek ve belediyelerimiz çöp oranı miktarında KARÇEV'e ödenen üretim payından kazanç sağlayacak. Bizim için son derece önemli bir proje." ifadelerini kullandı.

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