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Aktüel Karabük'te karantinada olması gereken 2 kişi belediyede işlem yaptırmak isterken tespit edildi
Aktüel

Karabük'te karantinada olması gereken 2 kişi belediyede işlem yaptırmak isterken tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:07:08 -
Karabük'te karantinada olması gereken 2 kişi belediyede işlem yaptırmak isterken tespit edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, işlem yaptırmak için belediyeye gelen 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Bazı işlemler için Karabük Belediyesine gelen biri yabancı uyruklu 2 kişinin, görevliler tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 2 kişi, Katip Çelebi Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınarak 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

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