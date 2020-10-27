Karabük'te karantinada olması gereken 2 kişi belediyede işlem yaptırmak isterken tespit edildi
KARABÜK (AA) - Karabük'te, işlem yaptırmak için belediyeye gelen 2 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.
Bazı işlemler için Karabük Belediyesine gelen biri yabancı uyruklu 2 kişinin, görevliler tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 2 kişi, Katip Çelebi Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Yurtta karantinaya alınarak 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.