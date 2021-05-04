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Gündem Karabük'te jandarma yürekleri ısıtıyor
Gündem

Karabük'te jandarma yürekleri ısıtıyor

Karabük'te jandarmanın "sıcak yüzü" yürekleri ısıtıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:53:00 -
Karabük'te jandarma yürekleri ısıtıyor

Karabük'te, vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapan jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşarak devletin şefkat elini uzatıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde de özellikle kırsalda yaşayan engelli, yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muhtarlıklar aracılığıyla ya da doğrudan iletilen her türlü ihtiyacı temin eden ekipler, tek başına yaşayan kişilere de ziyarete bulunarak onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Sokak hayvanlarını da unutmayan jandarma ekipleri, beslenme desteği sağlıyor.

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