  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Aktüel

Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 19:03:49 -
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, hafif ticari araç ile ATV'nin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerede istikametinden Eskipazar yönüne giden Hüseyin U. (61) yönetimindeki 74 BL 426 plakalı hafif ticari araç, Aslanlar mevkisinde Mehmet D. (72) idaresindeki ATV ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hanım (52), Ebru (25), İlknur (7), Yusuf (6) ve Özge U. (2) ile ATV'de yer alan Hatice D. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı