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Karabük’te geri kazanım tesisinin ÇED müracaatı iptal edildi

Karabük Valiliği, Türkiye’nin 5 büyük çelik üreticisi firmanın, baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrikanın kapasite artışı talebi ile ilgili ÇED müracaatının, bakanlık tarafından iptal edildiğini açıkladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
Karabük’te geri kazanım tesisinin ÇED müracaatı iptal edildi

Karabük Valiliği, Türkiye’nin 5 büyük çelik üreticisi firmanın, baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrikanın kapasite artışı talebi ile ilgili ÇED müracaatının, bakanlık tarafından iptal edildiğini açıkladı.


Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip Marmara Geri Kazanım Sanayi AŞ. (MARZİNC)’in kapasite artışı talebiyle ilgili ÇED toplantısı geçen ay yapıldı. Halkın protestoları üzerine toplantı iptal edilerek, tutanak tutulmuştu.


Karabük Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED müracaatını sonlandırdığını açıklayarak, şu ifadelere yer verdi:


"Karabük Organize Sanayi Bölgesinde baca tozu geri kazanımı ile çinko oksit üretimi faaliyeti gösteren MARZİNC AŞ. Karabük Şubesi tarafından ’Baca Tozu Geri Kazanımı Kapasite Artışı’ için ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı gereği 25 Temmuz saat 13.30’da ’Halkın Katılımı Toplantısı’ düzenlenmiştir. Toplantıya, Bakanlığımızın ilgili temsilcisi bahse konu firmanın çevre danışmanlık temsilcileri yönetmelikte belirtilen kurum kuruluşların üyeleri ve halkımız gerekli katılımı göstermiştir. Toplantı esnasında alınan kayıtlar ve vatandaşlarımızın itirazları ile toplantıya ilişkin tutulan tutanak 25 Temmuz tarihli yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Valiliğimize gönderilen yazıda, bahse konu firmanın kapasite artışı talebi ile ilgili ÇED müracaatının, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince sonlandırıldığı ifade edilmiştir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
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