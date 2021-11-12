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Gündem Karabük'te feci olay
Gündem

Karabük'te feci olay

Karabük'te bulunan bir haddehanede çalışan 20 yaşındaki Serdar Demirel isimli işçi, üzerine demir düşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:32:00 -
Karabük'te feci olay

Karabük'te bir haddehanede üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan haddehanede çalışan Serdar Demirel (20), henüz belirlenemeyen nedenle üzerine düşen demirlerin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haddehanede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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