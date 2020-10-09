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Aktüel Karabük'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
Aktüel

Karabük'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:03:18 -
Karabük'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı TOKİ konutunun dördüncü katındaki dairede yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım (38), pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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