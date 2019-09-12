Karabük'te DAEŞ operasyonu! Karabük'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul ve Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışması kapsamında, daha önce örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Karabük'te olduğunu belirledi. Kent merkezinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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