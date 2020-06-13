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Aktüel

Karabük’te Covid-19 vakası 29’a yükseldi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 29’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:30:35 -
Karabük’te Covid-19 vakası 29’a yükseldi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 29’a yükseldi.



Karabük’te yaklaşık 13 gün aradan sonra 27 Mayıs’ta tespit edilen Covid-19 vakasının ardından 18 günde sayı 29’a yükseldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 hasta tedavi altına alınırken, 5 hasta ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ramazan Bayramı öncesi korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte bayramdan sonra özellikle şehir dışından gelenlerle birlikte sayıda artış yaşandı.



Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 gündür her gün yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Sarı, "İlimizde hastalık günlerce sıfır vaka ile seyretmişken, son 15 gündür her gün yeni vakalar tespit eder hale geldik. Kontrollü sosyal hayatın kontrolünü kaybetmeyelim, tedbiri elden bırakmayalım lütfen" dedi.



Kentte en son Safranbolu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak’ta karona virüs tespit edilmesi nedeniyle sokakta 14 günlük karantina kararı alınmıştı.

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