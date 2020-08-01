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Aktüel

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:05:59 -
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çarpışan iki otomobildeki biri bebek 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük-İstanbul kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, Osman Özkul (63) yönetimindeki 34 LL 8691 ve Halil Şimsek'in (28) kullandığı 78 AAN 766 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Esma Özkul (68), Yeter Yiğit (29), Nihat (1), Fatma (60) ve Emine İrem Şimşek (26) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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