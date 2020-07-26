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Aktüel

Karabük'te bisikletten düşen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:55:21 -
Karabük'te bisikletten düşen çocuk öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.

Barış Mahallesi'nde arkadaşlarıyla bisiklete binen 12 yaşındaki Efe Baran Aydoğan, dengesini kaybederek bisikletten düştü.

Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Aydoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Aydoğan'ın cenazesi, Safranbolu Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına, Aydoğan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları ile AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Efe Baran Aydoğan'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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