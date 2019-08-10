Karabük'te "bayram yolcularına" lokum ikramı

KARABÜK (AA) - Karabük'teki trafik uygulamalarında polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra kent protokol üyeleri denetimlere katılarak, sürücülere kolonya tuttu ve lokum ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde yoğunlaşan Karabük-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

Denetime, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da katıldı.

Bölge Trafik Müdürlüğü önünde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.

Vali Gürel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki vatandaşlara Safranbolu lokumu ikram edip kolonya tuttu, broşür verdi.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" çadırına alınan araçlarda bulunanlara emniyet kemeri takmanın önemine ilişkin kısa film izlettirildi.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te çok yoğun bir trafik yaşandığını söyledi.

Kente iki gün içerisinde yaklaşık 54 bin 500 aracın giriş yaptığını belirten Gürel, 53 bin aracın da kentten ayrıldığını kaydetti.

Gürel, "Polis bölgesinde 21 ekiple 123 arkadaşımız, jandarma bölgesinde 25 personelimiz görevleri başında sadece trafik denetimleriyle uğraşmaktadır." dedi.

Bu arada Safranbolu girişinde Karayolları 153. Şube Şefliği önünde de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Safranbolu Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk, yolculara Safranbolu lokumu ikram etti.

- Validen "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek

Öte yandan Vali Fuat Gürel, trafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığı tarafından "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya katıldı.

Vali Gürel, makam aracına binerek yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı emniyet kemeri takma kampanyasına Karabük olarak destek verdiklerini söyledi.

Bayramda herkesin sevdiklerine ulaşmak için yollarda olduğunu belirten Gürel, "Onların sağlıklı bir şekilde sevdiklerine ulaşması gerekiyor. Kazalarda trafik kemerinin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem kurallara uymak adına hem de sevdiklerimize ulaşmak adına 'Kemerin ses getirsin' diyoruz ve emniyet kemerimizi takıyoruz." ifadesini kullandı.