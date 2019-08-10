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Karabük’te bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısı ile trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek sürücülere uyarılarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, iki gün içerisinde Karabük’e 107 bin 500 aracın giriş çıkış yaptığını söyledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
Karabük’te bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısı ile trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek sürücülere uyarılarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, iki gün içerisinde Karabük’e 107 bin 500 aracın giriş çıkış yaptığını söyledi.


Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte Kurban Bayramı dolayısı ile memleketlerine dönüş yapan sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatarak uyarılarda bulundu. Safranbolu Lokumu ve kolonya ikramının yapıldığı uygulamada, durdurulan sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan kısa film izletildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, iki gün içerisinde Karabük’e 54 bin 500 aracın giriş yaptığını, 53 bin aracın ise çıkış yaptığını söyledi.


Bayram sürecinin fiili olarak başladığını belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, “Çok yoğun bir trafik yaşanmaktadır. Hem ana yollarda hem de şehir merkezinde bunu hissediyoruz. Şuanda iki gün içerisinde 54 bin 500 araç girişi var. 53 bin araç çıkışı mevcut. Sürekli sirkülasyon bayram boyunca ve bayram sonrası devam edecek. Bunu arkadaşlarımız sürekli takip edecekler. Polis bölgesinde 21 ekiple 123 arkadaşımız, jandarma bölgesinde ise 25 personelimiz görevleri başında sadece trafik denetimleri ile uğraşmaktadır. Bunun dışında asayiş ekiplerimizde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde bayramı geçirmesi adına gerekli tedbirleri planladılar ve yoğun bir şekilde görevlerinin başında devam etmekteler. Vatandaşlarımızın özellikle sevdiklerine ulaşmasına adına trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Özellikle arkadaşlarımızın denetiminde arkadaşlarımıza söylüyorlar. İçişleri Bakanlığımızın bu bayrama has her zaman geçerli olan ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası ile gündeme taşımaya çalışıyorlar. Çünkü Allah korusun bir kaza anında kemerin ne kadar önemli olduğunu hayat kurtardığını biliyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Bizlerde bu işi takip etmekle yükümlü kurumları olarak denetimlerimizi yapacağız. İnşallah bu bayramda da kazaları en aza indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.


Açıklamanın ardından Karabük- Yenice Karayolu üzerinde bulunan Melisa Jandarma Uygulama Noktasında düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında da denetimlerde bulunan Gürel, personelin bayramını kutladı. Daha sonra Melisa Bölgesine kurulan hayvan pazarını gezdikten sonra programını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
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