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Aktüel Karabük'te Avrupa Spor Haftası kutlandı
Aktüel

Karabük'te Avrupa Spor Haftası kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:04:22 -
Karabük'te Avrupa Spor Haftası kutlandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde yapılan Avrupa Spor Haftası ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Burada bir konuşma yapan Vali Gürel, Avrupa Spor Haftası'nın çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan insanı bir araya getiren önemli bir proje olduğunu belirterek, "Etkinlikler kapsamında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de her yaş ve her cinsten insanımızın spor ve fiziksel aktiviteyle bu projenin bir parçası olması hedeflenmekte. İlimizdeki tüm spor tesislerimizde koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Spor tesislerimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Program, spor hareketleri, çeşitli yarışmalar, halk oyunu, jimnastik, boks ve tekvando gösterileriyle sona erdi.

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