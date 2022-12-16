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Gündem Karabük'te 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Karabük'te 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:02:00 -
Karabük'te 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler tarafından çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve haklarında 6 ila 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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