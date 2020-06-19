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Aktüel

Karabük’te 40 gün sonra Covid-19’dan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karabük’te yeniden görülmeye başlanan korona virüs’ten (Covid-19) hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:41:45 -
Karabük’te 40 gün sonra Covid-19’dan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karabük’te yeniden görülmeye başlanan korona virüs’ten (Covid-19) hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.


En son 40 gün önce ölüm vak’asının olduğu Karabük’te bugün hayatını kaybeden 1 kişi ile korona virüsten ölenlerin sayısı ise 11’e yükseldi.


Ankara’da bir hastanede tedavi gören babasını ziyarete gittikten sonra rahatsızlanan ve yapılan testlerde korona virüs sonucu pozitif çıkan Alaattin Akın (53), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır entübe olarak yoğun bakımda tedavisi süren Akın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. En son 13 Mayıs’ta korona virüsten dolayı ölümün gerçekleştiği kentte 40 sonra virüsten dolayı ölüm meydana geldi. Böylelikle kentte korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı ise 11’e yükseldi.


Covid-19’dan dolayı hayatını kaybeden Alaattin Akın’ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.


Hayatını kaybeden Akın’ın, 8 Haziran’da sosyal medya hesabından hastane içinden çektiği ve altına ‘Mesafeli sonuç bekleme’ diye yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti.



"Vak’a sayıları düşüşe geçti"


Öte yandan, Karabük’te son 3 haftada Covid-19 vak’asında 76 kişi tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 30 kişi taburcu edilirken, bir kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

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