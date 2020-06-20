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Aktüel

Karabük’te 3 bin 500 öğrenci sınava girdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 71 okulda 3 bin 500 öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:22:17 -
Karabük’te 3 bin 500 öğrenci sınava girdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 71 okulda 3 bin 500 öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini bildirdi.


Vali Gürel, yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerinden toplam 71 okulda 3 bin 500 öğrencinin katlımı ile gerçekleştirilen LGS’nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti.


Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almalarını dileyen Gürel, "Öğrencilerimizin sağlığını korumak ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımızda günler öncesinden bir planlama ve hazırlık süreci yaşanmış ve tüm tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Sınav öncesinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, polis ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına, okul ve kurumlarımızda çalışan teknik ve yardımcı personelimize teşekkür ediyor, sınava giren öğrencilerimizin de emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.

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