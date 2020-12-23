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Aktüel Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:51:28 -
Karabük'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki ayrı hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde ev ve iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla C.Ü, T.Y. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen ev eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ü. ve T.Y. tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kahyalar köyünde İ.Y'ye ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler İ.C.Y. ve N.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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