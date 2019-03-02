Karabükspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı Spor Toto 1.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü konuk olacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor ligin 24. haftasında Pazar günü saat 13.30’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması ve koordinasyon çalışması yaptı.

Kırmızı-mavililer öğle saatlerinde kara yolu ile İstanbul’a hareket edecek. Kart cezalısı olan Arda Belen kafilede yer almayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.