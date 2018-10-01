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Karabükspor, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yoluna gençlerle devam eden Kardemir Karabükspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:12
Karabükspor, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesislerinde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.

İdmana, sakatlıkları bulunan Yusuf Akbulut, Ahmet Karadayı, Emre Eser ve Berkay Yılmaz katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:12
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Karabükspor
  3. Hasan Doğan
  4. Afyonspor

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