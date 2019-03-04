Karabüklü taekwondocu Amerika’dan bronz madalya ile döndü
Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.04 Mart 2019 Pazartesi 15:25
Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.
Amerika’nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta01 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen U.S. Openh Para Teekwondo şampiyonasında3.olan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan bronz madalya almaya hak kazandı.
YORUM YAZ