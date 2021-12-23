Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok kişi yarın Karabük’te okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yarın Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük yarın okullar tatil mi 24 Aralık | Karabük hangi ilçelerde okullar tatil?

Karabük’te 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Aralık’ta ise bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır” denildi.