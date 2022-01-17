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Eğitim Karabük yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Bugün Karabük’te okullar tatil mi?
Eğitim

Karabük yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Bugün Karabük’te okullar tatil mi?

18 Ocak Salı Karabük okullar tatil mi? Karabük’te kar yağışı sürüyor. Bu sebeple vatandaşlar yarın 18 Ocak’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Karabük yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 21:01:00 -
Karabük yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Bugün Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük’te 17 Ocak Pazartesi günü kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Peki, Karabük yarın okullar tatil olacak mı?

Karabük yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Bugün Karabük’te okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı sebebiyle Karabük’te 17 Ocak Pazartesi günü okullar tatildi. 18 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

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