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Ekonomi Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Karabük Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:29:00 -
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 27.04.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde yapabilecek.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478)

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