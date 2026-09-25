Karabük Üniversitesi hayata geçiriyor! Türk Dünyasının Kültürel Mirasına dijital formül

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Türk Dünyası Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine Yönelik Politika Raporu", düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Rapor, Türk devletlerinin zengin kültürel birikimini ortak bir dijital çatı altında buluşturarak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen stratejik bir vizyon sunuyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, köklü bir tarih ve ortak aidiyet bilincine sahip Türk cumhuriyetlerinin kültürel zenginliklerini koruyacak ve dünyaya tanıtacak stratejik dijital yol haritası paylaşıldı.

"BİR MİLLETİN KARA, DENİZ VE HAVA VATANI OLDUĞU GİBİ SOSYAL VATANI DA VARDIR"

Toplantıda konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının millet olma bilinci açısından hayati bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti. Bir ülkenin kara, deniz ve hava sahası gibi bir "sosyal vatanı" da bulunduğuna işaret eden Rektör Kırışık; dil, tarih, mimari ve sanat gibi unsurların bir toplumu dünya milletleri sahnesinde özgün kıldığını belirtti. Kırışık, bu değerlerin yitirilmesi halinde millet olma özelliğinin de kaybedileceğini ifade ederek kültürel birikime sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Küreselleşme karşısında millî değerlerin korunmasının altını çizen Rektör Kırışık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her millet kendi değeriyle dünyaya değer katar. Eğer bu değerleri terk edersek, yalnızlaşırsak, bireyselleşirsek, birbirimize yabancılaşırsak o zaman ortak değerlerimizi, millet olma özelliklerimizi kaybetmiş oluruz ve vatanımız da elden maalesef gider. O nedenle biz bu değerleri savunmak, korumak, dijitalleştirmek ve geleceğe geliştirerek taşımak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz."

DİJİTALLEŞME İLE GELECEĞE AKTARIM

Türk dünyasının ortak geçmişine ve köklerine işaret ederek tarihsel bağların dijital ortamda korunacağını belirten Rektör Kırışık, şu ifadeleri kullandı: "Orta Asya'dan; Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan göç ederek bu coğrafyalara gelmişiz; ata topraklarımızı hiçbir zaman unutmadık. Hep o gönlümüzde, kalbimizde yer alıyor ve ata topraklarımızdan ana topraklarımıza getirdiğimiz değerleri hepsiyle birlikte ele alarak koruma gayesindeyiz. Bu nedenle Türk Dünyası Politikaları Masamızda bütün Türk devletlerinin çatısı altındaki somut olmayan kültürel mirasımızı tek tek belirlemek ve bunların kaybolmasını engellemek arzusundayız. Bunu dijital sahaya taşıdığımızda artık bunların unutulması mümkün olmayacaktır; artık kayıtlı, yazılı bir hale getirilmiş olacaktır."

Raporun Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda millî hafızayı ve Türk dünyasıyla iş birliğini güçlendireceğini vurgulayan KAPGEM Türk Dünyası Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağı, şu değerlendirmelerde bulundu: “KAPGEM tarafından hazırlanan bu rapor, Türk devletlerinin somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) envanterine yönelik ortak bir dijital platformun oluşturulmasını önermektedir. Politika raporunda sunulan model, Türkiye Yüzyılı vizyonunun kültürel mirasın korunması, millî ve tarihsel hafızanın güçlendirilmesi, dijital dönüşüm imkânlarının kamu yararına kullanılması ve Türk dünyasıyla çok boyutlu iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik hedefleriyle örtüşmektedir.”

"NEVRUZ GİBİ ORTAK DEĞERLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK"

Ortak kültürel değerlerin tek platformda buluşturulmasına değinen ve Nevruz örneğini veren Dr. Öğr. Üyesi Dağı, şu ifadeleri kullandı: “Nevruz Bayramı tüm Türk dünyasında kutlanan bir bayram. Bunda bazı isimlendirme farklılıkları olsa da aslında gelenek aynı gelenek; yani baharın doğuşu. Şimdi biz bunları diyoruz ki dijitalde de olsa hepsini bir araya getirelim, tüm Türk dünyasının ortak unsurları olarak sunalım.”

Rapor; projenin hayata geçirilmesi için 0-6 aydan başlayıp 36. ay sonrasına uzanan 5 aşamalı bir takvim öngörüyor. Bu süreçte eşit temsile dayalı bir Dijital Bellek Yürütme Kurulu, Teknik Sekretarya ve Bilim-Etik Kurulu görev yapacak; hazırlanan içerikler ise Türk Dünyası SOKÜM Eğitim Modülleri, akademik Türkoloji araştırmaları ve uluslararası dijital sergilerle somut çıktılara dönüştürülecek.

Editörlüğünü KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yaptığı rapor, Doç. Dr. Mustafa Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağı, Doç. Dr. Deva Özder, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gizem Karaoğlu Kirenli ve Doç. Dr. Saidbek Boltabayev tarafından hazırlandı.

Raporun tanıtım toplantısına; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kazakistan Kh. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salamat Idrissov, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Özbekistan Andijan State Pedagogical Institute Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Akmaljon Yuldashev ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Ömer Faruk Ballı’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel, öğrenci ve davetli katıldı.

Programın sonunda Doç. Dr. Mustafa Polat tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’a Ziya Gökalp’in "Kızılelma" kitabı takdim edildi.

KAPGEM, Türk dünyasının ortak geleceğine ve kültürel mirasına yönelik geliştirdiği bu modelle; kamu politikaları alanında stratejik vizyon üreten, somut ve sürdürülebilir çözümler sunan öncü çalışmalarına devam ediyor.