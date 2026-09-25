Meteorolojiden son dakika uyarısı: İstanbul dahil bir çok ilde alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil Türkiye'nin bir çok bölgesinde yoğun sağanak yağış beklendiğine dair uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil Türkiye'nin bir çok bölgesinde yoğun sağanak yağış beklendiğine dair uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki üç gün boyunca yurdun farklı bölgelerinde zıt hava koşulları hüküm sürecek. Bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? Hava tahminlerine göre, yarın yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Karadeniz Bölgesi'nin doğu illerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle Trakya'da yağışların "kuvvetli" olacağı öngörülüyor. Yarın İstanbul’da en düşük 16, en yüksek 24 derece sıcaklık beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 26-34 derece civarında seyredecek.
PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YAYILACAK Haftanın son günü olan pazar günü ise yağışlı hava sisteminin yurdun batı bölümüne yayılması bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü, Akdeniz Bölgesi'nin iç ve batı kesimlerinde de yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da ise parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin edilirken, Ankara'da ise 15/24 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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