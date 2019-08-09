Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kayıt tarihi sınav sonuçları başvuru belgeleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Besyo beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve antrenörlük eğitimi lisans programına ilişkin Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kayıt tarihi, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kayıt yaptıran adaylar için düzenlenecek sınavlar ne zaman? Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kayıt için başvuru belgelerinin neler olacağı araştırılmakta. İşte Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kayıt tarihi sınav sonuçları başvuru belgelerine ilişkin haberimizin detayları.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO için istenen belgeler

2019 TYT Sonuç Belgesi’nin iki nüsha bilgisayar çıktısı,

2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi), (belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır),

3. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

4. İki adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun),

5. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış heyet raporu).

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO kesin kayıt tarihi

• Asıl listeye giren adayların Kesin Kayıtları 29 Ağustos - 02 – 03 Eylül 2019 tarihlerinde mesai saati bitimine (saat 17:30’a) kadar yapılacaktır. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

• Asil adayların kesin kayıt tarihlerinin son günü olan (3 Eylül 2019 Salı) saat 18:30’da boş kalan kontenjanlar “Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden açıklanacak olup, adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz. 4-5-6 Eylül 2019 tarihinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. Bu süre üçüncü günün (6 Eylül 2019 Cuma) mesai bitiminde (saat 17:30’da) sona erecektir.

• Yedek adaylar için tanınmış sürenin sonunda (6 Eylül 2018 Cuma günü saat 17:30) boş kontenjan kalması durumunda, yedek listesindeki adaylar arasından, Yüksekokul Müdürlüğünde kayıt için gerekli evraklarla hazır bulunanların, liste sıralaması gözetilerek ve boş kontenjan sayısı dikkate alınarak kayıtları yapılır. Sırası geldiği halde hazır bulunmayan adayın yerine bir alt sıradaki yedek adayın kaydı yapılır. Bu şekilde sırası geçen aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

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