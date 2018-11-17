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Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni hoca

1. Lig ekiplerinden Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, teknik direktörAçıkgöz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni hoca

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir çalıştıkları Açıkgöz ile anlaşarak yolları ayırdıklarını söyledi.

Teknik direktör Açıkgöz'ün en zor anlarında yanlarında olduğunu belirten Yüksel, "Ancak bir kan değişikliğine de ihtiyacımız var. Ekonomik açıdan verdiğimiz mücadelenin sportif açıdan bir karşılığı olmalı. Hocamız da bu görüşümüze katıldı ve bir karar aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Levent hocamıza her zaman ihtiyacımız var ve her zaman bizde bir yeri var. Bunu kendisi de biliyor." diye konuştu. 

Taner Öcal'la 1,5 yıllık anlaşma

Takımın başına geçecek ismi belirlemek için çalışma yaptıklarını ve birçok teknik direktör arasından Taner Öcal'ı tercih ettiklerini aktaran Yüksel, "Taner Öcal hocamızla her konuda anlaştık. Hafta sonu olduğu için sadece resmi imzalar kaldı. Bir aksilik çıkmaması halinde pazartesi günü 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:35
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