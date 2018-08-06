Karaborsacılara dikkat

Kurban Bayramı’na iki hafta kala otobüs biletlerinin tükenmesiyle birlikte karaborsacılar devreye girdi. Bayram için otobüste yer bulamayan vatandaşlar, biletlerin karaborsada daha pahalı satılmasına tepki gösteriyor. Durumdan rahatsız olan otobüs firmaları da yolcuları dikkatli olmaya; fırsatçılara kanmamaya davet ediyor.

YAZIHANELERİ OLAN ACENTELERDEN BİLET ALINMALI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt Ilgın, otogarda yazıhaneleri olan ve tabelaları bulunan acentelerden bilet alınması gerektiğini belirtti. Ilgın, “Orada burada satış yapanlara güvenilmemeli, mahallelerden kalkan otobüslere binilmemeli. Bu otobüsler hem pahalı hem de tehlikeli” dedi. Korsan taşımacıların biletleri fahiş fiyatlardan sattığına işaret eden Ilgın, “Bunlara karşı ilgili merciler tarafından ilave önlemler almalı, hizmet vermelerine imkân tanımamalı” ifadelerini kullandı.

OTOGARDAN KALKAN OTOBÜSLER GÜVENLİ

Otogardan kalkan otobüslerin güvenli olduğunu vurgulayan Ilgın, “Devamlı kontrol edilen bu taşıtlarımızın şoförleri ve tarifeleri belli, evrakları sorunsuz” diye konuştu.

Otobüs firmalarının tarifelerinin 4 ayda bir yenilendiğini dile getiren Ilgın, şöyle devam etti: “Kış ayında belirlenen fiyatlardan ancak yüzde 30 indirim yapılabilir. Ama firmaların büyük bölümü yüzde 20-25 oranında indirim uygulamayı tercih ediyor. Bayramlarda bu indirimler kaldırılıyor, normal fiyatlardan satış yapılıyor. Tarife hiçbir şekilde aşılmıyor. Her şey açık, ortada. Yazıhaneleri ve tabelaları bulunan firmalar tarifenin dışında bir fiyat öneremez.”

KURBAN BAYRAMI İÇİN 10 BİN EK SEFER KONACAK

Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çekerek, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şehirlerarası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

“Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın” diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla firmaların otobüs bilet fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını kaydetti.

Türkiye genelinde 343 otobüs firması, 7 bin 600 otobüsle hizmet veriyor. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıkıyor. Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet verilecek. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınması hedefleniyor.