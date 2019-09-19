Karabiberle sigaraya son! Karabiber neye iyi gelir? Karabiberin faydaları!
Karabiber lezzet verici bir baharattan çok daha fazla şifa veren bir besindir.19 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Yemeklere verdiği lezzet dışında başka alanlarda da kullanabilirsiniz.
her sofrada bulunan ve faydalarını bilmeden sadece lezzet için tükettiğimiz karabiberin faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız.
Karabiberin mucizeleri
*Sigaraya son; Sigara içenler her sigara istediklerinde bir pamuğun üzerine dökülmüş karabiber yağını döküp kokladıklarında 3 günün sonunda sigara içme isteği yok olacak ve tadı dilinden gidecektir.
*Koyu renkli kıyafetler; sık yıkamadan veya güneşten dolayı çok çabuk rengi solan koyu renk kıyafetlerinizi yıkamadan önce karabiber serpip öyle yıkarsanız renkleri daha parlak olacaktır.
*Öksürük ve Burun Tıkanıklığını Giderir: bir fincana 1 çorba kaşığı bal Bal ile 1 çay kaşığı karabiberi karıştırarak üzerine sıcak su ekleyip tüketiniz.
*Sindirim için; karabiberi yemeklerinize eklerseniz sindiriminizi kolaylaştıracaktır.
*Cilt güzelliği; Karabiber ile yüzünüze dairesel masaj yapıldığında özelliği isiyah noktaları temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.
*Kesiklerde ve kanamalarda; karabiber kanamayı durdurarak kanı pıhtılaştırır.
*Burun tıkanıklığında; Kaynar suyun içine 5 damla karabiber yağı damlatın üzerinizi havlu ile kapatıp buranı içinize çekin.
Şifalı Günler.
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