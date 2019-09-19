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Karabiberle sigaraya son! Karabiber neye iyi gelir? Karabiberin faydaları!

Karabiber lezzet verici bir baharattan çok daha fazla şifa veren bir besindir.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Karabiberle sigaraya son! Karabiber neye iyi gelir? Karabiberin faydaları!

Yemeklere verdiği lezzet dışında başka alanlarda da kullanabilirsiniz.

her sofrada bulunan ve faydalarını bilmeden sadece  lezzet için tükettiğimiz karabiberin faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız.

Karabiberin mucizeleri

*Sigaraya son; Sigara içenler her sigara istediklerinde bir pamuğun üzerine dökülmüş karabiber yağını döküp kokladıklarında 3 günün sonunda sigara içme isteği yok olacak ve tadı dilinden gidecektir.

*Koyu renkli kıyafetler; sık yıkamadan veya güneşten dolayı çok çabuk rengi solan koyu renk kıyafetlerinizi yıkamadan önce karabiber serpip öyle yıkarsanız renkleri daha parlak olacaktır.

*Öksürük ve Burun Tıkanıklığını Giderir: bir fincana 1 çorba kaşığı bal Bal ile 1 çay kaşığı karabiberi karıştırarak üzerine sıcak su ekleyip tüketiniz.

*Sindirim için; karabiberi yemeklerinize eklerseniz sindiriminizi kolaylaştıracaktır.

*Cilt güzelliği; Karabiber ile yüzünüze dairesel masaj yapıldığında özelliği isiyah noktaları temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.

*Kesiklerde ve kanamalarda; karabiber kanamayı durdurarak kanı pıhtılaştırır.

*Burun tıkanıklığında; Kaynar suyun içine 5 damla karabiber yağı damlatın üzerinizi havlu ile kapatıp buranı içinize çekin.

 

Şifalı Günler.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:29
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