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Dünya Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kurulacağını, iki ülke arasında bununla ilgili bir anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:37:00 -
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

Azerbaycan İnovasyon Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karabağ her zaman kültür merkeziydi, şairlerin, müzisyenlerin ve sanatçıların yurduydu. Karabağ’ın ileri teknoloji ve inovasyon bölgesine dönüştürülmesi ülkemizin ekonomisi ve ilerlemesi için büyük öneme sahip” denildi.

Bu amaç doğrultusunda Karabağ'da bir dizi teknopark ve inovasyon merkezlerinin açılışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İnovasyon Ajansı bu yolda ilk adımını atmış olup Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden birinde yer alan ve 130 teknoloji şirketine destek sağlayan GOSB teknoparkıyla bir anlaşma imzaladı" ifadesine yer verildi.

Anlaşmada, "Her iki tarafın ortak faaliyetine ilişkin maddelerin belirtildiği” aktarıldı.

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Yorumlar

Haktana

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