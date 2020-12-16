Karabağ’dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Ermenistan karışabilir

Rusya, Dağlık Karabağ'da yeniden silah seslerinin duyulduğu bölgede neler yaşandığına ilişkin çok az bilgisi olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise, Azerbaycan ordusunun yeni bir zaferini gösteriyor.

Dağlık Karabağ savaşının sona ermesinin ardından ilk kez ateşkesin bozulduğu Hadrut çevresindeki çatışmanın detayları ortaya çıkarken, bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Bölgeye yerleşen Rus barış güçleri, 13 Aralık'ta haritayı değiştirip bir gün sonra Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerini Azerbaycan'da gösteren eski haline çevirdi.

BBC, Rus yetkililerin harita değişikliği hakkında yorum yapmadığını ancak Azerbaycanlı milletvekillerinin söz konusu değişikliği eleştirdiğini bildiriyor.

Kremlin ateşkes ihlaline tepki göstermişti

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlalinin endişe verici olduğunu ancak çok çabuk çözüldüğünü söyledi.

"Bu barış gücü askerleri için ek bir yük" diyen Peskov'a göre, taraflarla derhal temasa geçildi. Peskov, RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, mevcut durum hakkında çok az şey bilindiğini de dile getirdi.

Hocavend'e bağlı iki köy çevresindeki çatışmaların ardından, Ria Novosti yerleşimlerin Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Özel kuvvetler harekete geçmişti

Azerbaycan medyası, 10 Kasım anlaşmasına göre boşaltılması gereken köylerdeki Ermeni milislerin Azerbaycan özel kuvvetleri tarafından temizlendiğini aktardı.

Ermenistan medyası ise, Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerinde yaşayan Ermeni işgalcilerin tahliye edildiğini ve köylerin iadesinin tamamlandığını yazdı.

Medyadaki haberlere göre, köye gelen Rus barış güçleri Azerbaycan tarafı ile görüşmeler yürüttükten sonra bölgeden ayrılıp Hankendi'ye gitti.

Çatışmalardan günler sonra ise detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ermenistan tarafı, Çarşamba sabahı Köhne Tağlar ve Çaylaggala çevresindeki mevzilerde bulunan askerlerle irtibatın kaybolduğunu açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, çok sayıda askerin gece yarısından bu sabaha kadar arandığını bildirdi. Gerçek ise 160 kadar Ermenistan askerinin esir alındığıydı.

Hadrut çevresinde Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan askerlerin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Askerlerin karlı bir arazide beklediği görülüyor.

Paşinyan'a öfke dinmiyor

İstifa baskılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı bugün yeni bir gösteri vardı. Ermenistan medyası, Gümrü-Erivan yolunun kapatıldığını bildiriyor. Askerlerin esir alınmasının ardından Erivan'a protestolar daha da alevleneceğe benziyor.

Keti köyü yakınlarında kapatılan yola ilişkin görüntüler önce sosyal medyada yer aldı, ardından yerel medya tarafından haberleştirildi.

10 Kasım anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Başbakan Paşinyan'a karşı dün akşam da protestolar vardı.

Ateşkesin Ermenistan'ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet, bir kez daha Paşinyan'ın istifası için başkent Erivan'da sokağa çıktı.