Karabağ’daki Ermenileri tanıyacaklar

Münübe Yılmaz

BM kararları ve uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ancak 30 yıl önce işgal edilen Dağlık Karabağ’ı Ermenilere vermeye hazırlanıyor. Fransız Senatosu, Ermeni milislerin işgal ettikten sonra kendilerine ait olduğunu belirtip sözde bağımsızlık ilan ettiği Dağlık Karabağ’ın tanınması için harekete geçti. Fransız Senatör Bruno Retailleau, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 25 Kasım’da Senato’nun Fransa’nın Karabağ’ı tanımasını öneren bir tasarıyı değerlendirip oylayacağını açıkladı.

Hedefte Türkiye de var

Ermenistan’a açıkça destek veren ve Türkiye’yi hedef alan Senatör Retailleau, “Sadece bağımsızlık Türk-İslam yayılmacılığı karşısında Dağlık Karabağ halkının hak ve özgürlüklerini kalıcı bir şekilde garanti altına alabilir” iddiasında bulunup, içindeki Türk ve İslam nefretini ortaya koydu.

Sözde Ermeni Karabağ’ı tanıma önergesi, Senato’nun en büyük 5 siyasi grubunun başkanları tarafından imzalanmış durumda. 18 Kasım’da Fransa’daki 15 belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak Ermeni milislerin Karabağ’ını tanımış ve Macron hükümeti ile uluslararası toplumu bağımsızlığı tanımaya çağırmıştı.