Karabağ’da 27 yıl sonra ezan sesleri

Göksel Çağlav Ankara

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda ezan okunması Ermenistan ordusunu insanlıktan çıkardı. Ermenistan, Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı şehirlere füzelerle saldırarak bir kez daha terörist yüzünü göstermeye başladı. Müslüman Azerbaycan toprakları 27 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilerek, katliamlar gerçekleştirilmiş, camiler, mescitler ve birçok İslami yapıtlar tahrip edilmişti.

Uslanmak bilmeyen Ermenistan’ın Tovoz kentinde yaşayan sivillere yönelik saldırısının ardından harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan terör örgütü PKK ve ASALA destekli ermeni askerlerini geri püskürtmesi ile işgal edilen topraklar adım adım geri alınmaya başladı. Dün sabah saatlerin de geri alınan topraklarda ve ibadethanelerde ezan sesleri yükselerek Azerbaycan’ın zaferi müjdelenmeye başlandı.

Artık bir devlet bir milletiz!

Ermenistan’ın insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, şunları söyledi: “Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’yi bombalaması ve sivil halkı hedef olarak kabul etmesi savaşın sınırlarını genişletmek amacını gütmektedir. Azerbaycan kendi topraklarını ve sivil halkını korumak adına Ermenistan sınırları içine girmek zorunda kalacaktır ve bu olayla ilgili tüm sorumluluklar da Ermenistan’a ait. Amaçları Azerbaycan’ı asıl hedefinden uzak tutmak. Ama başaramayacaklar. Kardeş Türkiye’ye teşekkür etmeyi borç biliyorum. Canınız canımız, kanınız kanımızdır. Biz artık ‘bir millet, bir devletiz.’ Biraz öteye giderek Pakistanlı kardeşlerimizi de bu listeye ekleyerek onların söylediği sözü söylemek istiyoruz: ‘Biz artık üç devlet bir milletiz.’ Sınırlarımız ayrı dahi olsa kalben ve ruhen biriz.”

44 camiyi tahrip etmişler

Sıcak bölgede gelişmeleri takip eden Azerbaycanlı gazeteci Ruslan Beşeri de bölgede yaşananları Akit’e aktardı. Okunan ezanların Azerbaycan halkına büyük moral olduğunu belirten Beşirli, şunları aktardı: “İşgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtuluşu ve özellikle bu topraklarda ilk ezan, halk arasında coşkuyla karşılandı. Ermeniler camilerimizi tahrip edip iclerinde domuz beslemeye başlamıştı. İşgal altındaki topraklarda 44 cami ve diğer İslami anıtlar tahrip edildi ve hakarete uğradı. Ama bugün Azerbaycan ordusu işgal edilmiş toprakları özgürleştiriyor. Tüm camilerimizde Allah’ın izniyle ezan okunacaktır. Bu toprakları işgalden kurtarılıp orada ezan seslendirmek, halkımızın İslami değerlere saygı göstergesidir. Bu arada devletimiz ve halkımız Türk devletine ve halkına olan sevgisini ifade ediyor, çünkü onlar her zaman Hakk’ın yanında ve haklı davasında yanımızda. Aliyev’in, Sayın Recep Erdoğan’a yazdığı teşekkür mektubunda Türkiye sevgimiz ifade ediliyor. İnşaallah yakında topraklarımız özgürleşecek, halkımız evlerine dönecek, ezanlar Karabağ’ın her yerindeki camilerimizden inleyecektir.”

Barış için güvence lazım

Operasyonların başarıyla devam ettiğini belirten Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Anar Mammadli de, şunları ifade etti: “Azerbaycan ordusunun 8 günlük başarılı askeri operasyonlarından sonra Ermenileri sildi süpürdü. Köşeye sıkışan Ermeni ordusu ise Gence, Barda ve Beylagan kentlerine roket atarak sivilleri vurmaya başladı. Ermeni tarafının amacı, Azerbaycan’a saldırgan bir imaj yüklemek. Artık karşılıklı nefretin yerini barış ve istikrar almalıdır. Bunun için temel koşullar, Karabağ ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması ve 600 binden fazla mültecinin haklarının tanınmasıdır. Azerbaycan, çatışmanın barışçıl çözümünü kabul ediyor ve askeri operasyonları durdurmak için Ermeni kuvvetlerinin uluslararası sınırlarına çekilmesini talep ediyor. AGİT Minsk Grubu, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünü desteklemeli. Bu şekilde Azerbaycan’a barış görüşmelerinde güven verebilir, Ermenistan da saldırgan konumundan caydırabilirler.”