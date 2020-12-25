Karabağ zaferinin ardından eve dönen askerin duygulandıran görüntüleri

27 Eylül 2020 tarihinde işgalci Ermenistan askerleri Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Azerbaycan Türkü asker ve sivil şehit oldu. Hain saldırıya cevap olarak harekat başlatan Azerbaycan ordusu, tüm dünyaya ders niteliğindeki operasyonuyla Karabağ'ı 30 yıllık işgalden kurtardı.

Karabağ zaferinin ardından tüm İslam alemi sevince gark olurken, Azerbaycan'dan gelen bir görüntü hem yüzleri güldürdü hem de duygulandırdı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Azerbaycan ordusu mensubu bir asker, Karabağ savaşının ardından evine dönüyor. Askeri iki oğlu tekmil vererek karşılıyor. Ardından çocuklar, uzun süredir görmedikleri babalarına sarılarak hasret gideriyor. Ağar görüntüleri, "Karabağ’daki gazadan dönen atayı karşılayan oğullar. Ve verilen TEKMİL!" ifadeleriyle paylaştı.