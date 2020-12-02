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Spor Karabağ-Maccabi Tel Aviv maçına doğru
Spor

Karabağ-Maccabi Tel Aviv maçına doğru

Karabağ Yardımcı Antrenörü Elchin Rahmanov: "Gruptaki ilk puanımızı almayı hedefliyoruz" - Orta saha oyuncusu Gara Garayev: "Taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:01:58 -
Karabağ-Maccabi Tel Aviv maçına doğru

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında yarın İstanbul'da İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşılaşacak Azerbaycan ekibi Karabağ'ın yardımcı antrenörü Elchin Rahmanov, grupta ilk puanlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Rahmanov katıldı.

Pullman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulunan Elchin Rahmanov, iyi bir futbol oynamak istediklerini belirterek, "Karşılaşmadan iyi bir neticeyle ayrılmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Mahir Emreli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun dışında Patrick Andrade ve Badavi Hüseynov'un sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncular müsabakada forma giyemeyecek. Gruptaki ilk puanımızı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ekibinin orta saha oyuncusu Gara Garayev ise önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Çok dikkatli olmalıyız. Taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Eksiklerimiz var ancak bu şartlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah kazanacağız." diye konuştu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Karabağ-Maccabi Tel-Aviv karşılaşması, yarın 20.55'te başlayacak.

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