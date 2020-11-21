Karabağ Azerbaycan’dır Zafer Sergisi açıldı
Beyoğlu Belediyesince hazırlanan “Karabağ Azerbaycan’dır Zafer Sergisi” İstiklal Caddesi’nde açıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde yapılan açılışa Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sergide, Ermenistan’ın Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmeler ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer veriliyor.