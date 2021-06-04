Karaaslan’dan Çevre Günü mesajı

Yeni Akit ANKARA

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan sağlıklı ve temiz çevre vurgusu yaparak, “Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, sağlıklı ve temiz çevrenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm insanlık olarak havayı, suyu, toprağı temiz tutmanın; tabiatla, iklimle, tüm yaratılmışlarla uyum içerisinde yaşamanın gerekliliğinin artık daha çok farkındayız. Türkiye olarak en büyük avantajımız; insanı ve çevreyi politikalarının merkezine alan, korumanın ve yaşatmanın önemini ezelden bilen AK Parti’mizin 19 yıldır iktidarda olmasıdır.” dedi.

Gönüllü ve gençlerle el eleyiz

Bu yıl içerisinde çok önemli iki çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Karaaslan şöyle devam etti; “Ekonomik olarak kalkınırken ekolojiye saygı duyan, sürdürülebilir yaklaşımlarla üreten ve gelişen Türkiye’nin arkasındaki en önemli motivasyon; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğumuz siyasi iradedir. AK Parti olarak politikalarımızı belirlerken vizyoner olmanın, meselelere bütüncül yaklaşmanın ve çözüm odaklı çalışmanın faydalarını bugün her alanda daha net görüyoruz. Çevre sorunları, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele konusu bugün tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasındadır. Türkiye genelinde artan orman varlığımızla, şehirlerimizdeki yeşil alanlarımızla, yenilenebilir enerji kapasitemizle, çevre dostu üretim yapan tesislerimizle, mavi bayraklı plajlarımızla ve diğer birçok alanda kat ettiğimiz mesafe ile dünyada ‘ilklerin ve enlerin’ arasına girmeyi başardık. Bu gayretimiz; çevre söz konusu olduğunda ülkemizi, dünyada öncü ve lider bir konuma ulaştırana dek devam edecektir. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak bu yıl içerisinde çok önemli iki çalışmayı hayata geçirdik. İlki, İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye Modeli Vizyon Belgesi’dir. Bu çalışma, ülkemizin iklim değişikliği konusuna ilkesel yaklaşımının ve bu kapsamda geliştirdiği politikaların harmanlandığı bir model olarak; tecrübe birikimini ve geleceğe dair vizyonunu paylaştığı bir belge niteliğindedir. Diğer çalışmamız ise; İçimize Düşen Çevre Hareketi olarak tanımladığımız Cemre Projesi’dir. 81 ilden 1000 çevre gönüllüsü genç ile başlattığımız bu hareket; gençlerin yoğun ilgisi ve yüksek enerjisi ile her geçen gün daha da büyümektedir. Kontrollü normalleşme sürecine girdiğimiz yeni dönemde, Dünya Çevre Günü ile birlikte genç Cemreler tüm şehirlerimizde havaya, suya, toprağa ve gönüllere düşmeye devam edecek.”

81 milyon metrekare millet bahçeli

81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedeflendiğini belirten Karaaslan, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu yılki temasının Birleşmiş Milletler tarafından “Ekosistem Restorasyonu” olarak belirlendiğine dikkat çeken Karaaslan, “Bozulmuş veya tahrip edilmiş ekosistemlerin kurtarılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi anlamlarını taşıyan bu tema özelinde de Türkiye olarak hedeflerimiz mevcuttur. 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi, Geleceğe Nefes kampanyasıyla 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması, kişi başına düşen kentsel yeşil alan varlığının OECD ortalamasının üzerine çıkarılması, mavi bayraklı plajlarda dünya birinciliği, Sıfır Atık projesi ile 2023 ve 2035 yıllarında atık geri kazanımının kademeli olarak % 60 düzeyine ulaştırılması, 2050 yılında evsel kaynaklı atıkların düzenli depolamasının son bulması bu hedeflerimizden yalnızca birkaçıdır. Küresel ve ulusal çaptaki girişimler, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele açısından belirleyici olsa da işin özünde her zaman birey ve toplumun olduğu unutulmamalıdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün; farkındalığımızın artmasına, yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişimlere ve bu konudaki etkileşimin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.