Karaalioğlu, SİHA’ları görmezden geldi

YENİ AKİT / ANKARA

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sistemlerini küçümsediği yazısında teröristlerin korkulu rüyası SİHA'ları görmezden geldi!

Karaalioğlu yazdığı köşe yazısında, “S-400 konusunda da başta ABD olmak üzere dünyaya meydan okuduk. Tehditlere kulak asmadık, geri adım atmadık; 2,5 milyar Dolar ödeyip Rusya’dan füzeleri aldık. Bunun üzerine F-35 projesinden çıkarıldık ve siparişimiz bloke edildi. Ödediğimiz 1,4 milyar dolar da bloke ama o bir şekilde çözülür. Ne var ki hava kuvvetlerimizin uçak filosu artık yetersiz ve şimdi talep ettiğimiz F-16’ların gelip gelmeyeceği belli değil. S-400 konusunda elbette Doğu Akdeniz’de de olduğu gibi haklı olduğumuz noktalar vardır. Bu yüzden, süreç boyunca söylenmedik laf bırakmadık. En nihayet bir süper güçten ötekine geçen füze tedariki zaman zaman bir bağımsızlık destanına da dönüştü. Ama bugün savunmasıyla, hücumuyla hava sistemimiz artık daha mı güçlü diye sorulunca tatmin edici cevap gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Karaalioğlu'nun ilgili yazısında TSK'ya ait yerli ve milli silahlardan, İHA ve SİHA'lardan ise hiç bahsetmemesi dikkat çekti.