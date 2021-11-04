  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Karaalioğlu, SİHA’ları görmezden geldi
Medya

Karaalioğlu, SİHA’ları görmezden geldi

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sistemlerini küçümsediği yazısında teröristlerin korkulu rüyası SİHA'ları görmezden geldi!

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:54:00 -
Karaalioğlu, SİHA’ları görmezden geldi

 YENİ AKİT / ANKARA 

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava sistemlerini küçümsediği yazısında teröristlerin korkulu rüyası SİHA'ları görmezden geldi!

Karaalioğlu yazdığı köşe yazısında, “S-400 konusunda da başta ABD olmak üzere dünyaya meydan okuduk. Tehditlere kulak asmadık, geri adım atmadık; 2,5 milyar Dolar ödeyip Rusya’dan füzeleri aldık. Bunun üzerine F-35 projesinden çıkarıldık ve siparişimiz bloke edildi. Ödediğimiz 1,4 milyar dolar da bloke ama o bir şekilde çözülür. Ne var ki hava kuvvetlerimizin uçak filosu artık yetersiz ve şimdi talep ettiğimiz F-16’ların gelip gelmeyeceği belli değil. S-400 konusunda elbette Doğu Akdeniz’de de olduğu gibi haklı olduğumuz noktalar vardır. Bu yüzden, süreç boyunca söylenmedik laf bırakmadık. En nihayet bir süper güçten ötekine geçen füze tedariki zaman zaman bir bağımsızlık destanına da dönüştü. Ama bugün savunmasıyla, hücumuyla hava sistemimiz artık daha mı güçlü diye sorulunca tatmin edici cevap gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Karaalioğlu'nun ilgili yazısında TSK'ya ait yerli ve milli silahlardan, İHA ve SİHA'lardan ise hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eğer doğruysa büyük skandal! Türk SİHA'larıyla ilgili flaşl NATO iddiası
Gündem

Eğer doğruysa büyük skandal! Türk SİHA'larıyla ilgili flaşl NATO iddiası

Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazan Fransız Le Figaro gaze..
Vergi kaçırana pişmanlık hakkı! İndirim geliyor
Ekonomi

Vergi kaçırana pişmanlık hakkı! İndirim geliyor

İnsan Hakları Eylem Planı ile vergi kaçakçılığı, zincirleme suç kapsamına alınacak. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin cezası yarı ..
Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi
Gündem

Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay