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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:40
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantısı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü mevkisi İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9'uncu kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'ndeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan Kavşağı-Ankara Kavşağı kesimi 0-2'inci kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer yönden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üst yapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde, Ankara- Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Kırıkkale-Ankara istikametinden) iki yönlü sağlanacak.

Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunda 39-41. kilometrelerinde yol bakım ve onarım, Sarıkamış-Karakurt yolunun 28-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:40
  1. Kırıkkale
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Isparta
  5. Karayolları Genel Müdürlüğü
  6. TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı
  7. D-100
  8. TEM Otoyolu
  9. Hasdal Viyadüğü kesimi
  10. Kuzey Marmara Otoyolu
  11. Ankara Çevre Otoyolu
  12. Anadolu Otoyolu

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