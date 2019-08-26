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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sürüyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:33
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü mevkisi 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 56-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22 Eylül'e kadar Sivrihisar-Polatlı istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Orhangazi-İznik yolunun 1-2. kilometrelerinde köprü ve yol bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül'e kadar ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kayseri-Kırşehir yolunun 25-27. kilometrelerindeki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerindeki Kemerkaya şehir geçişindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:33
  1. Muğla
  2. Kırşehir
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Eskişehir
  6. Ankara
  7. Adana
  8. Karayolları Genel Müdürlüğü
  9. TEM Otoyolu
  10. Hasdal Viyadüğü
  11. Kuzey Marmara Otoyolu
  12. İzmit Doğu-Adapazarı
  13. Şekerpınar-Gebze
  14. İzmit Doğu Kavşağı
  15. Çayırova Kavşağı
  16. Osmaniye-Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli

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