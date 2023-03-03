Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında BEDAŞ'a ait enerji nakil havai hatlarının demontaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyol, 10'ar dakikalık kontrollü kesintilerle iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60, Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Kaledran-Anamur yolunun 17-18, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11 ve Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Pınarlar-Eğribel-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücüler Eğribel Tüneli'ne yönlendiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.