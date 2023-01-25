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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 09:09:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale 18 Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolu, 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresindeki (Kemalpaşa şehir geçişi mevkisi) çökme nedeniyle Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Adıyaman-Besni-Gaziantep il sınırı yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

 

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