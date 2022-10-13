Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lalapaşa-Edirne Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kapıkule istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşaklarında bulunan Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yolun Yomra-Trabzon yönündeki alt geçitte bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.