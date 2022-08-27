  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'nin endişelerini anlamalıyız

"Sapık"a sahip çıkan azgın azınlığa efsane cevap! "İmam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş"

AB'den endişelendiren açıklama: Aşırı derecede...

İsmail Demir'den bomba paylaşım: SİPER 100 km'yi gözüne kestirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'cü siteyi sevindirdi!

Akşener, "Anıtkabir'de niye iman tazeledik dedin?" sorusuna böyle cevap verdi: Çok kafam attı

'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan

Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

Haluk Bayraktar Batı medyasına konuştu: Rus medyasının iftiralarını görüyoruz

Asbestli olduğu iddia edilen uçak gemisi hakkında flaş karar!
Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 08:53:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Karagedik Kavşağı 15-16. kilometreleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Niğde istikameti sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul yönü derz onarım çalışmasından dolayı sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu projesinin yapılması, işletilmesi devri işleminde 113-114. kilometredeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı) Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden saat 13.00'te araç trafiğine kapatılarak ulaşım çevre yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde Stadyum Bağlantı Yolu Çalışması sebebiyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometreleri köprü bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergah Müstecap-Habipler istikametinden gerçekleştirilecek.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-4. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometreleri ve Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 11-20. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malazgirt-Erciş yolunun 22-34. kilometreleri arısındaki BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23