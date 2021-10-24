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Aktüel Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:39:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ağrı-Cumaçay yolunun 34-36. ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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